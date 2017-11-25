Başbakan Yıldırım: Mısır'daki hain terör saldırısını şiddetle kınıyorum

"Türkiye Yeniden; Mezun Buluşması"nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Mısır'da 235 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.

Binali Yıldırım, "Cuma namazında insanların üzerine bombaları, mermileri yağdırmak ne insanlığa ne İslamiyet'e sığar" dedi.

Yıldırım'ım konuşmasından öne çıkanlar şöyle,

Mısır'daki terör saldırısı

-Saldırıyı şiddetle kınıyorum. Camide namaz kılanlara bombayla saldırmak ne insanlığa ne İslamiyet'e sığar.

- Bugün mülteci konumunda bulunanların sayısı 55 milyonu geçti. Dünyada bu nüfusa sahip ülke sayısı sadece 25. Demek ki, dünyanın 26. büyük ülkesi; mülteciler ülkesi. İşte böyle bir dünyada yaşıyoruz. Bu dünya, bu dünyada yaşayan milyarlarca insanın hiçbirini mutlu etmiyor, geleceği için umut vermiyor. O halde dünyayı yönetenler, BM çatısı altındaki ülkeler, çok daha fazla sorumluluk almalı, olayları, sorunları, çözmek için rekabeti bir kenara bırakıp iş birliğine daha çok yönelmelidir.

- Türkiye'nin bütün çabası gençlerimize üniversite eğitimi sağlamaktır. Bugün bu salona bakınca bunu büyük ölçüde başardığımızı görüyoruz. Gençler, Türkiye bugün de sizinledir, gelecekte de sizinle olmaya devam edecek. Bundan hiç şüpheniz olmasın.

- Gördük ki 1960'lı yıllarda mezun olmuş, geçen yıl da mezun olmuş kardeşlerimizin hiçbirinde Türkiye sevgisi geçen sürede azalmamış, artarak devam etmiş. Maşallah Türkçeleri de ilk günkü gibi güzel ve taze. Türkiye mezunları gözde meslek sahipleri olmuş, bazıları hatta ülkelerinde Türkiye'nin dış temsilciliklerinde görev almışlar. İşte aramızda Somali Bayındırlık ve İskan Bakanı, Bosna Hersek Neretva Kantonu Eğitim ve Kültür Bakanı, Çeçenistan Başbakan Yardımcısı, Filistin Telekomünikasyon Bilgi Teknolojileri ve Ulaştırma Bakanı var. Akademisyenlerden hukukçulara, bürokratlardan doktorlara, mühendislerden gazetecilere kadar birçok değişik meslek grubundan arkadaşlarımız bugün bizimle beraber. Hepimizin ortak paydası, ülkelerimizin ve bizlerin ebedi kardeşliği.

- 2030 yılında misafir öğrenci sayısının 7 milyondan 20 milyona çıkması hedefleniyor.

- Türkiye olarak son 15 yılda enerjiden sağlığa, ulaşımdan iletişime kadar birçok alanda değişimi, dönüşümü gerçekleştirdik.

- Ülkemiz yüksek öğrenim altyapısında kaydedilen ilerlemeler sayesinde bugün ülkemiz bütün ülkeler tarafından tanınan bir öğrenci durağı haline geldi.

- Sadece 2017'de mezun sayısı 7 bin 500'dür.

"Türkiye artık bölgede istikrarı, barışı, güvenliği sağlayan bir ülkedir"

- Türkiye artık bölgede istikrarı, barışı, güvenliği sağlayan bir ülkedir. Geleceğe yürüyen ülke Türkiye'dir. Ne geçmişte ne de bugün bu yürüyüşümüz insanlığın aleyhine dönüşmemiştir, dönüşmeyecektir. Bugün Ortadoğu kanlı hesaplaşmalara, kardeş kanı dökülmesine şahit olmaktadır.

- Yeni bir öze dönüşü herkes bekliyor. İşte Türkiye bu yeniden öze dönüşün öncülüğünü yapmaktadır. Cumhurbaşkanımız, bu yüzden bütün dünyaya "Dünya 5'ten büyüktür" mesajı vermektedir.

- Her Türkiye mezunun kapısı bizim gurbet eldeki evimiz gibidir. Türkiye mezunları kendi ülkelerinde yaşarken kalbinde Türkiye'yi taşıyan gönül elçileridir.

- Türkiye'nin gönül kapıları size her zaman açıktır. Daha sık bir araya geleceğiz, doslarımızla buluşacağız.

TRT HABER