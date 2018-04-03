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Başbakan Yıldırım, MHP Lideri Bahçeli'yle bir araya geldi

Başbakan Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Meclisteki görüşmesi başladı.

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Başbakan Yıldırım, MHP Lideri Bahçeliyle bir araya geldi

Görüşme, Bahçeli'nin TBMM'deki makamında gerçekleşiyor.

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