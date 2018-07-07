Başbakan Binali Yıldırım, TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşüyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk kabine toplantımızı Cuma günü gerçekleştireceğiz
Başbakan Binali Yıldırım AK Parti grubundan helallik istedi
Somali'de bakanlığa bombalı saldırı: 10 ölü
Hava durumuyla ilgili tüm bilgiler Meteoroloji TV'den anlık verilecek
Rusya Başbakanı Medvedev Türkiye'ye geliyor
Başbakan Yıldırım, MHP lideri Bahçeli ile görüşüyor
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