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Başbakan Yıldırım, MHP lideri Bahçeli ile görüşüyor

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşüyor.

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Başbakan Yıldırım, MHP lideri Bahçeli ile görüşüyor

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Etiketler: Başbakan Yıldırım, bahçeli
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