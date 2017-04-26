Başbakan Yıldırım, Mesut Barzani ile telefonda görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani ile telefonda görüştü.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre görüşme dün akşam gerçekleşti.

Yıldırım, görüşmede Barzani'ye, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak kuzeyindeki Sincar Dağı ile Suriye kuzeydoğusunda bulunan Karaçok Dağı'ndaki bölücü terör örgütüne yönelik hava harekatlarında, hayatını kaybeden beş Peşmerge için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini iletti.

Yıldırım, IKBY ile terörle mücadeleye yönelik işbirliğinin gelecek dönemde de sürdürüleceğini kaydetti.