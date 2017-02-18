Başbakan Yıldırım Merkel'le görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Münih Güvenlik Konferansına katılmak üzere Almanya'da...

Yıldırım sabah saatlerinde Merkel ile bir araya geldi. Görüşme 40 dakika sürdü.

Bunun yanısıra Başbakan Yıldırım, ABD Başkan yardımcısı Mike Pence ile de görüşecek.

Görüşmelerde, FETÖ, PKK ve DEAŞ başta olmak üzere terörle mücadelede iş birliğinin ele alınması bekleniyor.

Başbakan Yıldırım, ayrıca Münih Güvenlik Konferansına da katılacak.

Akşam saatlerinde ise Münih'ten Oberhausen geçecek olan Yıldırım, gurbetçilerle bir araya gelecek.

