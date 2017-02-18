  • 18 ŞUBAT 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.632
    EURO 3.854
  • BIST 88830.41
    ALTIN 144.198
Buradasınız : » » Başbakan Yıldırım Merkel'le görüştü

Başbakan Yıldırım Merkel'le görüştü

Başbakan Yıldırım, Almanya Başbakanı Merkel ile 40 dakika görüştü.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Başbakan Yıldırım Merkelle görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Münih Güvenlik Konferansına katılmak üzere Almanya'da...

Yıldırım sabah saatlerinde Merkel ile bir araya geldi. Görüşme 40 dakika sürdü.

Bunun yanısıra Başbakan Yıldırım, ABD Başkan yardımcısı Mike Pence ile de görüşecek.

Görüşmelerde, FETÖ, PKK ve DEAŞ başta olmak üzere terörle mücadelede iş birliğinin ele alınması bekleniyor. 

Başbakan Yıldırım, ayrıca Münih Güvenlik Konferansına da katılacak.

Akşam saatlerinde ise Münih'ten Oberhausen geçecek olan Yıldırım, gurbetçilerle bir araya gelecek.
 

Etiketler: binali yıldırım, Angela Merkel
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER