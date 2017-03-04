Başbakan Yıldırım, Merkel ile telefonda görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya Başbakanı Merkel'le yaptığı telefon görüşmesine dair, "Planladığımızdan biraz uzun sürdü. Tabii son günlerde Almanya'da halk oylamasına yönelik yapılacak vatandaşlarla buluşmalara kısıtlama getirilmesi, iptal edilmesi konusunu Sayın Merkel'le konuştum. Bundan sonraki programlar için biraz daha farklı bir yol izleyeceğiz. İnşallah önümüzdeki hafta içerisinde iki ülkenin Dışişleri Bakanları bir araya gelecekler, bu konuya da bir açıklık getirecekler." ifadelerini kullandı.

"Sayın Baykal'a teşekkür ederiz"

Başbakan Yıldırım, CHP'li Deniz Baykal'ın Almanya programını iptal etmesi hakkında ise, "Sayın Baykal ne sebeple iptal etti bilmiyorum ama orada tatsız bir durumla karşılaşmaması için böyle bir karar almış olabilir veya Türkiye'ye karşı böyle bir tutum ortaya konmasına tepki olarak bu kararı almış olabilir. Tabii ki eğer böyleyse Sayın Baykal'a teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.