Başbakan Yıldırım: Mehmetçik Raco'yu ele geçirdi Afrin'e ilerliyor

AK Parti Manisa 5. Olağan İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katılmak için Manisa'ya gelen Başbakan Binali Yıldırım, önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "28 Şubat'ı yapanlar, hukuk devletine darbe yapmaya kalkanlar mutlaka hesabını verecek." dedi. Kongre öncesi vatandaşlara hitap eden Yıldırım, "İki gün önce kalleşçe pusu yaptılar alçak pusuda Mehmetlerimizi şehit ettiler ama aradan 48 saat geçmeden orayı aslanlarımız darmadağın etti. Raco'yu ele geçirdi. Şimdi Özgür Suriye Ordusu kahramanları ile birlikte ay yıldızlı bayrağın altında Afrin'e doğru ilerliyorlar." diye konuştu.

"Ay yıldızlı bayrağımız inmedi, ezanlarımız dinmedi"

15 Temmuz gecesini hatırlayın. 15 Temmuz Türkiye'nin karanlık bir geceden milletin cesaretiyle aydınlığa çıktığı bir gündür. Cumhurbaşkanımız milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın size selamını getirdim. Cumhurbaşkanımız o gün meydanlara davet etti. Siz kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla indiniz meydanlara FETÖ'culara dersini verdiniz. Ay yıldızlı bayrağımız inmedi, ezanlarımız dinmedi.

"Beğenmedikleri gençler 15 Temmuz gecesi destan yazdı"

Gençleri yıllarca eleştirdiler, gençler memleket meselelerine ilgi duymaz dediler. O beğenmedikleri gençler o gece 15 Temmuz'da öyle bir destan yazdı ki bunu söyleyenler mahçup oldular. O gün şehadet şerbetini içen gençler arasında AK Parti Gençlik Kolları'ndan 12 tane kardeşimiz vardı. Bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin diyorum. Mekanları cennet olsun diyorum. AK Parti saflarında sevgili gençler siyaset yapmak demek Türkiye'yi bir bütün olarak kucaklamak demektir.

"Yanınıza kar mı kalacağını zannediyorsunuz"

AK Parti demek, hukuk devletine sonuna kadar sahip çıkmak demektir. 28 Şubat'ı yapanlar hesabı veriyor ve verecek dedik. Bundan rahatsız olanlar olmuş. Elbette rahatsız olacaklar. Tankları meydanlarda yürütürken neden rahatsız olmadınız? Başörtüyü kızlarımızdan çekip alırken neden rahatsız olmadınız? Seçilmiş iktidarı al aşağı ederken neden rahatsız olmadınız? İnsanların hürriyetini kısıtlarken neden rahatsız olmadınız? Tabii ki rahatsız olacaksınız. Yaptıklarınızın yanınıza kar mı kalacağını sanıyorsunuz. Yağma yok, Türkiye hukuk devleti, güçlü iktidar var AK Parti iktidarı var. Hukuk devletinde darbe yapmaya kalkanlar mutlaka hesabını verecek.

"Her türlü ayrımcılığı reddediyoruz"

Kalkmış diyorlar ki efendim Başbakan açıklama yaparak yargıyı baskı altına alıyor. Yargıya hukuka bu kadar saygılıysanız neden o gün o hukuksuz işleri yaptınız. Neden millete afra tafra yaptınız şimdi bunun hesabını verin. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir hiçbir yargıcımız baskılara telkinlere kulak asmaz. Bizim hakimlerimiz kalemleriyle konuşur, kararlarıyla konuşur, kanunlarla konuşur onun için bizim yargıçlarımıza böyle suçlamalar yapmak ancak ve ancak bu haksızlığı bu hukuksuzluğu bu darbeyi yapanların marifetlerinin ortaya çıkmasının sonucu bir panik, bir korkudur. Korkunun ecele faydası yoktur. Bizim ayrımız gayrımız yok 81 milyon hep kardeşiz. Bizim siyasetimiz kavga, çatışma, ayrıştırma siyaseti değildir. Her türlü ayrımcılığı reddediyoruz. Çıkarlarını esas alanlar bizimle birlikte yol yürüyemez. Biz millet iradesini her türlü vesayetin her türlü darbe zihniyetinin üzerinde tutarız. Allah'a şükür ki tüm AK kadrolar bu hassasiyette bu kararlılıktadır.

"Gençlerin eline kitap değil silahı verenler alçaktır, haindir"

AK Parti siyaseti gençleştiren siyasetin adıdır. Biz gençlerimize güveniyoruz. 16 senedir Türkiye'de tarihi başarılara imza atan liderimiz adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan unutmayın o da gençken siyasete başladı. Gençlik kollarında başladı. Bizim siyasetimizde meşruiyet esastır. Genç adam için yol meşruiyetten geçer gençleri hukuk dışı gayrimeşru yollara yönlendirenler bu ülkeye en büyük kötülüğü yapıyor. Gençlik heyecanını kullanarak onların eline kitap değil silahı verenler alçaktır, kalleştir, haindir. Bizim bu alçaklara verecek tek bir evladımız yoktur. Bu ülkenin bütün gençleri bütün çocukları bizim göz bebeğimizdir, geleceğimizdir, umudumuzdur. Gençler Türkiye'nin geleceği için bol bol hayal kurun fikirler üretin projeler geliştirin her biriniz kendinizi bu ülkede bir ihtiyacı gidermeye bir hayali gerçeğe dönüştürmeye hazırlayın.

AK Parti milletin partisidir, milletin umududur. Milleti hayal kırıklığına uğratmadık uğratmayacağız. Bu emanetin sizin omuzlarınızda yükseleceğine inanıyoruz.

"Cumhur İttifakı size de açık"

Kalkmış ne diyor? Kendini bilmez bir CHP'li kalkmış diyor ki MHP-AK Parti ittifakı bir şeytan ittifakıdır. Şeytan bile bunların yanında masum kalır. Böyle alçakça ifadeleri partimize insanımıza yakıştıranlar siyasi mefta olmaktan kendilerini kurtaramazlar. Dönün bakın geçmişe ne vaad ettiniz? Bu millet için ne söz verdiniz? Bu milletin hangi derdine çare oldunuz? Millet emaneti size vermedi vermiyor. Belki bütün bu olanlar aklınıza getirir de bundan sonra milletin gözüne girerseniz ,geleceğiniz olur. Cumhur İttifakı size de açık eğer yerliyseniz, milliyseniz bu günlerde bayrak bayrak diye bağırıyorsanız buyurun Cumhur İttifakı'na sizde girin bu bayrak altına. Bu bayrak altında herkese yer var.

Geceli gündüzlü çalışacağız. Çok bilgili çok donanımlı olmak için kendimizi yetiştireceğiz. Sizlere her türlü imkanı sunmak bize düşüyor. Siz yeter ki Türkiye'nin büyük hedeflerine odaklanın, büyük düşünün. Çünkü siz Türkiye Cumhuriyeti'nin gençlerisiniz.

AK Parti bugün de yarın da sizindir. Türkiye'nin bugünü de yarını da sizlersiniz. Türkiye'nin geleceği sizin ellerinizde yükselecek. Bizim bütün gayretimiz bütün emeğimiz sizin içindir.

"Mehmetçik, Raco'yu ele geçirdi Afrin'e doğru ilerliyor"

Manisa bugün yine bir başka. Destanlar yazıyorsunuz sevgili kardeşlerim coşkunuz sevginiz, muhabbetiniz daim olsun. Buradan Manisalı AK kadınlar Afrin'e bir selam gönderelim mi? Selam olsun ey yiğitler, şehzadeler şehrinden Manisa'dan size selam olsun. İki gün önce kalleşçe pusu yaptılar alçak pusuda Mehmetlerimizi şehit ettiler ama aradan 48 saat geçmeden orayı aslanlarımız darmadağın etti. Raco'yu ele geçirdi. Şimdi Özgür Suriye Ordusu kahramanları ile birlikte ay yıldızlı bayrağın altında Afrin'e doğru ilerliyorlar.

İşte Türkiye'nin adaleti. Teröre karşı gerçek mücadele yapan tek ülke Türkiye'dir. Tüm terör örgütleri korkun Türkiye'den, korkun Mehmetçikten, bu milletin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini asla bozamayacaksınız. Sizlerin o hain planlarını arkanızdaki o destekçilerinizi de onları da unutmadık. Onlara da gereken hesabı günü geldiğinde soracağız. Cümle alem şahid olsun ki, Türkiye onur mücadelesi veriyor.

'Başlarına balyoz gibi ineriz"

Türkiye birlik beraberlik kardeşlik mücadelesi veriyor. Türkiye'nin toprak bütünlüğüne vatandaşlarımızın, kadınlarımızın kardeşliğine beraberliğine her kim zarar verir musallat olursa başlarına balyoz gibi ineriz 15 Temmuz'da olduğu gibi Manisa'nın bu meydanlarda yaptığı gibi gereken dersi veririz. Bugün Manisa'da il gençlik kongremizi yapıyoruz. Şu coşkuya bak başka partilerin il kongrelerini bırakın büyük kongreleri bile bu coşkunun onda birini toplayamaz. AK Parti farkı bu, Manisa'nın farkı işte bu.

"Sabuncubeli Tüneli'ni bu yıl açıyoruz"

Manisa üreten şehir, Manisa ay yıldızlı bayrağın teminatı şehir, Manisa bölgenin parlayan yıldızı olmaya devam ediyor. Her türlü yenilikçilik, teknoloji, üretim Manisa'da günden güne çığ gibi büyümeye devam ediyor. Manisa-İzmir kardeş iki şehir Türkiye'de bu kadar birbirine yakın iki tane büyük şehir yok. Buradan seslensen Bornova'dan işitilir. Şimdi Sabuncubeli Tüneli ile Manisa-İzmir'i birleştiriyoruz, bu sene açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Manisa-İzmir-Balıkesir-İstanbul arasını otoyol yapıyoruz. Bütün hızıyla devam ediyor. Havadan baktım yol ortaya çıkmış tam 137 kilometre Manisa'dan geçiyor. Bu yol yapıldığında Türkiye'nin nüfusunun dörtte biri buralara gelecek, buraları ziyaret edecek, şehzadeler şehrini görecek. Manisa'nın iş hayatı daha çok gelişcek. İzmir-İstanbul arası 3 saatin altına düşecek kapı komşusu olacak. Manisa-İstanbul arası iki buçuk saati bulacak.

"Manisa'ya hızlı tren de geliyor"

Manisa'ya yıllardır beklediğiniz hızlı tren de geliyor. Ankara'dan Afyon'a oradan Uşak'a inşaat hızla ilerliyor. Uşak'tan Turgutlu Manisa, Manisa'dan ver elini İzmir.

"Mazot paralarını hesaplara yatırıyoruz"

Manisa, üzümün başkenti, sanayinin başkenti. Bu sene de üzümü yine yavrularımıza okullarda besleyici olarak vereceğiz bunun da kararını aldık. Manisa'ya son 16 yılda 1,5 milyardan fazla tarım desteği verdik. Şimdi yeni bir uygulama başlattık. 23 Şubat'ta ne dedik geçen sene Ödemiş'te açıklamıştık. Mazotun yarısı sizden yarısı bizden şimdi hesaplara mazot paralarını yatırıyoruz Mart sonuna kadar herkes alacak.

2017 yılı için bize ne felaket senaryoları yazdılar. Türk ekonomisi çökecek dediler. Birbiri üstüne açıklamalar yaptılar. Ne oldu? Türkiye büyüme hızında bir numara oldu.

