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Buradasınız : » » Başbakan Yıldırım medya temsilcileriyle bir araya geldi

Başbakan Yıldırım medya temsilcileriyle bir araya geldi

Başbakan Binali Yıldırım, "Milli ve yerli silahları kullanıyoruz. Zeytin Dalı Harekatı 4 safhada gerçekleştirilecek. Şu ana kadar yaralımız yok." dedi.

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Başbakan Yıldırım medya temsilcileriyle bir araya geldi

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da medya temsilcileri ile bir araya geldi.

Yıldırım, Başbakanlık Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen toplantıda Suriye'nin Afrin bölgesinde KCK/YPG-PYD ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" hakkında bilgi verdi.  

Başbakan Yıldırım, bölgede 8-10 bin arası terörist olduğunu harekatın hedefinin teröristlerin araç-gereç ve sığınakları olduğunu söyledi:

"Kara harekatı başladı. Türk askeri 11.05'te Afrin'e geçti. Operasyonu kendi imkan ve kabiliyetimizle yapıyoruz. Zeytin Dalı Harekatı 4 safhada gerçekleştirilecek. 30 kilometrelik güvenli alan oluşturulacak. Şu ana kadar yaralımız yok."

Operasyon başlayana kadar Türkiye'ye 700 taciz atışı yapıldığını söyleyen Yıldırım, operasyonun DEAŞ'a da yapıldığını hatırlattı. 

Başbakan Yıldırım Suriye rejimi ile Rusya üzerinden görüştüklerini belirterek, "İran'ın endişelerini gideriyoruz, Rusya'nın itirazı yok." açıklamasını yaptı. 

Göç dalgası ihtimalini gözardı etmediklerini vurgulayan Yıldırım sınır dışında kamp alanları oluşturulduğunu söyledi. 

Toplantıya Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay da katıldı.

Kaynak: AA 

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, Başbakan Binali Yıldırım, afrin
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