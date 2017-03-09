  • 09 MART 2017, PERŞEMBE

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Başbakan Yıldırım, Medvedev ile görüştü

Başbakan Yıldırım, Rusya Başbakanı Medvedev ile telefonla görüştü. Görüşmede, Medvedev, bazı tarım ürünlerinin Rusya'ya ihracatına imkan tanıyan kararnameyi imzaladı.

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Başbakan Yıldırım, Medvedev ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım ile Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev'in telefon görüşmesinde, Medvedev, bazı tarım ürünlerinin Türkiye'den Rusya'ya ihracatına imkan tanıyan kararnameyi imzaladığını bildirdi.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, çalışma ziyareti için bulunduğu KKTC'de, Rusya Başbakanı Medvedev ile karşı tarafın talebi üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Yıldırım ve Medvedev, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin yeniden gelişmesinden duyulan memnuniyeti ifade etti.

Ticaret, ulaştırma, tarım ve taşımacılık konularının yanı sıra gümrük, enerji ve vize rejimine ilişkin gündem maddelerinin ele alındığı görüşmede, Rusya Başbakanı Medvedev, bazı tarım ürünlerinin Türkiye'den Rusya'ya ihracatına imkan tanıyan kararnameyi imzaladığını belirtti.

İki mevkidaşın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'ya yapacağı ziyaret çerçevesinde düzenlecek Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısı öncesi eşgüdüm mahiyetinde gerçekleştirdiği samimi telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerin emin adımlarla ileriye taşınması konusundaki kararlılık teyit edildi.

Etiketler: medvedev, Başbakan Yıldırım
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