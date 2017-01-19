Başbakan Yıldırım, Meclis'te medya temsilcileriyle görüştü

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri için geldiği Mecliste gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle buluştu.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 2. tur görüşmeleri sırasında TBMM'ye geldi.

Yıldırım, anayasa değişiklik teklifinin 2. turunda, üçüncü maddenin Genel Kurulda oylanmasından sonra, AK Parti TBMM Grup Başkanlığındaki makamına geçti.

Burada gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Yıldırım, gazetecilerle bir süre sohbet etti.