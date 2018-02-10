Başbakan Yıldırım Manisa'da konuşuyor

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şu şekilde;

- Bugün Türkiye üç kat büyüdüyse, sorunların üzerine giden, sorunları torunlara bırakmayan bir iktidar olduğu için ve millet sevdalısı bir lider Recep Tayyip Erdoğan olduğu içindir.

- 15 yıl içerisinde devletle milletin arasındaki farkı kapattık, millet ile devleti barıştırdık.

- Her türlü ayrımcılığı reddediyoruz 80 milyonun birliğini savunuyoruz.

- Tarımsal faaliyette Türkiye, Avrupa'nın birincisi oldu. Tarım ve Gıda ürünleri ihracatımızı dört kat artırdık. Esnafa, tüccara destek vererek, kredi vererek güçlendirdik, ekonomimize daha fazla katkı sağladık.

- Türkiye, AK Parti iktidarı ile ekonomide söz sahibi olan ülkelerden biri oldu.

- Turizm gelirleri, 2017 yılının son çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 28 artarak 6 milyar 110 milyon seviyesine ulaştı. AK Parti ile gelen ekonomik istikrar büyümeyi beraberinde getirdi.

- Türkiye, yakın bir gelecekte enerji ticaretinin merkezi haline gelecek.

- Irak'ta Fırat Kalkanı'nda ve şimdi de Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'de terörle mücadelede kararlıyız. Türk ekonomisi bu operasyonlardan etkilenmez.

- Türkiye, 2018 yılında bütün sektörleriyle büyümeye, gelişmeye devam edecek.

- Hızlı trenin, Afyon-Uşak istikametinden Manisa istikametine süratle yapımı devam ediyor. Manida'dan da İzmir'e devam edecek, Akhisar'da bağlanacak, Turgutlu'da bağlanacak.

- Türkiye, hem Asya hem Avrupa, iki kıta arasında oturmuştur. Avrupa'nın geleceği Türkiye'ye bağlıdır, Avrupa'nın güvenliği Türkiye'den sorumludur. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik meselesi bizden çok Avrupa Birliği'ni ilgilendirmektedir.

- Şehitlerimiz olacak vatan için mücadelenin bedelini ödeyeceğiz ama emperyal emellere asla müsaade etmeyeceğiz. Terör örgütlerine gereken dersi bu millet verecek, bunun için herşey yapılacak.

- Kılıçdaroğlu milli ve yerli olmamız gerektiğini söylüyor. Yerlilik ve millilik PKK'lılarla FETÖcülerle kol kola girmekle olmaz.

- Biz orada sadece terör örgütleri ile mücadele etmyioruz, biz orada emperyal güçlere karşı da mücadele veriyoruz. Zeytin Dalı Harekatı tüm terör örgütlerine karşı yapılıyor. PYD'yi YPG'yi DEAŞ'ı ayrı tutanlar bu yanlıştan dönmeli. Ey Amerika ne zaman anlayacaksın.

- Terör örgütlerinden en fazla zararı gören Türkiye'dir, Türk milletidir. Bunların ülkemiz üzerinden kirli planlarını bozacağız. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Amacımız toprakalrımıza yönelen saldırıları önlemek. Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızı kullanıyoruz.

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