Başbakan Yıldırım, Manisa'da halka hitap etti

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Sevgili Manisalılar size Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdim.

Manisa bugün yine bir başka. Destanlar yazıyorsunuz sevgili kardeşlerim coşkunuz sevginiz, muhabbetiniz daim olsun. Buradan Manisalı AK kadınlar Afrin'e bir selam gönderelim mi? Selam olsun ey yiğitler, şehzadeler şehrinden Manisa'dan size selam olsun. İki gün önce kalleşçe pusu yaptılar alçak pusuda Mehmetlerimizi şehit ettiler ama aradan 48 saat geçmeden orayı aslanlarımız darmadağın etti. Racu'yu ele geçirdi. Şimdi ÖSO kahramanları ile birlikte ay yıldızlı bayrağın altında Afrin'e doğru ilerliyorlar.

İşte Türkiye'nin adaleti, teröre karşı gerçek mücadele yapan tek ülke Türkiye'dir. Tüm terör örgütleri korkun Türkiye'den, korkun Mehmetçikten, bu milletin birliğini beraberliğini kardeşliğini asla bozamayacaksınız. Sizlerin o hain planlarını arkanızdaki o destekçilerinizi de onları da unutmadık. Onlara da gereken hesabı günü geldiğinde soracağız. Cümle alem şahid olsun ki, Türkiye onur mücadelesi veriyor.

Türkiye birlik beraberlik kardeşlik mücadelesi veriyor. Türkiye'nin toprak bütünlüğüne vatandaşlarımızın, kadınlarımızın kardeşliğine beraberliğine her kim zarar verir musallat olursa başlarına balyoz gibi ineriz 15 Temmuz'da olduğu gibi Manisa'nın bu meydanlarda yaptığı gibi gereken dersi veririz. Bugün Manisa'da il gençlik kongremizi yapıyoruz. Şu coşkuya bak başka partilerin il kongrelerini bırakın büyük kongreleri bile bu coşkunun onda birini toplayamaz. AK Parti farkı bu, Manisa'nın farkı işte bu.

Manisa üreten şehir, Manisa ay yıldızlı bayrağın teminatı şehir, Manisa bölgenin parlayan yıldızı olmaya devam ediyor. Her türlü yenilikçilik, teknoloji, üretim Manisa'da günden güne çığ gibi büyümeye devam ediyor. Manisa-İzmir kardeş iki şehir Türkiye'de bu kadar birbirine yakın iki tane büyük şehir yok. Buradan seslensen Bornova'dan işitilir. Şimdi Sabuncubeli Tüneli ile Manisa-İzmir'i birleştiriyoruz bu sene açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Manisa-İzmir-Balıkesir-İstanbul arasını otoyol yapıyoruz. Bütün hızıyla devam ediyor. Havadan baktım yol ortaya çıkmış tam 137 kilometre Manisa'dan geçiyor. Bu yol yapıldığında Türkiye'nin nüfusunun dörtte biri buralara gelecek, buraları ziyaret edecek, şehzadeler şehrini görecek. Manisa'nın iş hayatı daha çok gelişcek. İzmir-İstanbul arası 3 saatin altına düşecek kapı komşusu olacak. Manisa-İstanbul arası iki buçuk saati bulacak. Manisa'ya yıllardır beklediğiniz hızlı tren de geliyor. Ankara'dan Afyon'a oradan Uşak'a inşaat hızla ilerliyor. Uşak'tan Turgutlu Manisa, Manisa'dan ver elini İzmir.

Manisa, üzümün başkenti, sanayinin başkenti. Bu sene de üzümü yine yavrularımıza okullarda besleyici olarak vereceğiz bunun da kararını aldık. Manisa'ya son 16 yılda 1,5 milyardan fazla tarım desteği verdik. Şimdi yeni bir uygulama başlattık. 23 Şubat'ta ne dedik geçen sene Ödemiş'te açıklamıştık. Mazotun yarısı sizden yarısı bizden şimdi hesaplara mazot paralarını yatırıyoruz Mart sonuna kadar herkes alacak.

2017 yılı için bize ne felaket senaryoları yazdılar. Türk ekonomisi çökecek dediler. Birbiri üstüne açıklamalar yaptılar. Ne oldu? Türkiye büyüme hızında bir numara oldu.

Ayrıntılar gelecek...