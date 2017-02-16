Başbakan Yıldırım, Malta ve Almanya'yı ziyaret edecek

Başbakan Binali Yıldırım, 17 Şubat'ta resmi ziyaret gerçekleştireceği Malta'da, 18-19 Şubat'ta da Almanya'da temaslarda bulunacak.

Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, Malta Başbakanı Joseph Muscat'ın daveti üzerine, Malta'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Başbakan Yıldırım, Malta Başbakanı Muscat ile yapacağı görüşmelerin yanı sıra Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca tarafından kabul edilecek. Ziyaret çerçevesinde ayrıca Türk ve Malta iş çevrelerinin bir araya geleceği iş forumu da düzenlenecek.

İkili siyasi, ekonomik, kültürel iş birliği alanlarının yanı sıra terörizmle mücadele, düzensiz göç sorunu konularının ele alınacağı görüşmelerde, Malta'nın Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı ışığında Türkiye-AB ilişkilerinin, AB ile ilgili hususların ve diğer güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin masaya yatırılması öngörülüyor.

Başbakan Yıldırım, Malta'nın başkenti Valetta'daki Türk şehitliğini de ziyaret ederek, çelenk bırakacak ve ziyaretçi defterini imzalayacak.

Türkiye'den, Malta'ya başbakan düzeyinde ilk ziyaret olma özelliği taşıyan ziyaret, Türkiye ile Malta arasında diplomatik ilişkilerin başlamasının 50.yıl dönümüne denk gelmesi açısında da ayrı bir önem taşıyor.

Yıldırım, Münih Güvenlik Konferansına katılacak

Başbakan Yıldırım, Malta programının ardından Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere 18-19 Şubat tarihlerinde Almanya'yı ziyaret edecek.

Binali Yıldırım, konferans katılımcısı üst düzey heyetlerle çeşitli ikili temasların yanı sıra vatandaşlarla da bir araya gelecek.