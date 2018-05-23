Başbakan Yıldırım: Mali politikalarda zerre sapma yok

Başbakan Binali Yıldırım, MÜSİAD'ın iftar programında konuştu.

Döviz kurundaki hareketlik Başbakan Yıldırım'ın gündemindeydi. Yıldırım, "Hükümet iş başındadır, konularına hakimdir,mali politikalarda zerre kadar sapma yoktur." dedi.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar:

- Bir seçim kararı aldık. 24 Haziran'a sayılı günler var. 1 ay sonra seçime gidiyoruz. Seçim kararı bizim durup dururken aldığımız karar değil. 16 Nisan halkoylaması Türkiye'de yakın tarihimizde karşımıza çıkan istikrarsızlık, zayıf yönetimlerle ülkemizin kalkınmasını geciktirdi, milletimizi yordu.

"En beterini 15 Temmuz alçak darbe girişiminde gördük"

- AK Parti olarak 2002'de tek başımıza iktidara gelmemize rağmen hangi badireleri atlattık bunu biliyorsunuz. 16 Nisan halkoylamasına götüren nedenler arasında milli iradeye karşı yapılan kalkışmalar, vesayet merakları var. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Gezi olaylarında ve en beterini de 15 Temmuz alçak darbe girişiminde gördük.

"Ülkemizin kalkınması için var gücümüzle çalıştık"

- İş başında güçlü bir iktidar var millet iradesinin yüzde 50'sini almış iktidar olmasına rağmen eski hastalıklar peşimizi bırakmadı. Bir yandan vesayet odaklarıyla mücadele ederken, ülkemizin kalkınması ve büyümesi için var gücümüzle çalıştık, sonuçlarını gördük. 2000-2001 krizinde Türkiye'nin nerede olduğunu ne hale geldiğini siz benden iyi biliyorsunuz.

"Yıl sonunda 40 milyona ulaşacağız"

- Türkiye üstü üstüne yüzde 5,8 büyüdü geçtiğimiz 12 yıl içerisinde. Dünya krizden krize sürüklenirken Türkiye büyümeye devam etti. Türkiye'yi 3 kat büyüttük. İhracatımızı 4 buçuk kat artırdık. Bu sene ilk dört ayda 8 milyon civarında ülkemize misafir geldi. Yıl sonunda 40 milyona ulaşmış olacağız. 2007 senaryosu Türkiye krize girecek, ekonomik kriz yaşayacaktı.

"Türkiye her bakımdan birçok göstergede hepsinden iyi"

- ABD seçimleri sonrası 8 Kasım sonrası 4 Aralık'ta aldığımız kararlarla üretim ihracat ve reel sektör için çok parlak bir yılı geride bıraktık. OECD içinde 2. dünyada G20 arasında 1. sıraya geldik. Türkiye'nin ve gelişmiş ülkelerin göstergelerine bakın. Türkiye her bakımdan birçok göstergede hepsinden açık ara daha iyi durumda. Borcun milli gelire oranı en düşük seviyede seyreden ülkeyiz.

"Türkiye'yi aldığımız tedbirlerle büyüttük"

- Türkiye'de neden bir kriz fısıltısı yayılmaya çalışılıyor, kur neden yükseldi? Büyümeyi siz yaptınız, bu bir illüzyon değil. Aldığımız tedbirlerle yaptık. Yatırım ortamlarını kolaylaştırdık. Yeniden yapılandırma yaptık, işverenlere destek verdik, istihdama yönelik teşviklerimizi ortaya koyduk.

"Serbest piyasa ekonomisi her şartta devam edecek"

- Tedbirler çok. Bütün bunlar yapıldıda son günlerde bu kurdaki hareketlenme niye, neler yapılıyor merak ediyorsunuz. Türkiye serbest ekonomi uygulayan bir ülke. Bu durumun değişmesi söz konusu değil. Serbest piyasa ekonomisi her şart ve halde devam edecektir. Sermayeye kontrol geçecek diyorlar.

"İlave tedbirleri alıyoruz almayada devam edeceğiz"

- Akla ziyan dedikodular almış başını gidiyor. Türkiye bunu haketmiyor. Türkiye bunu hakedecek bir ülke değil. Hükümet iş başında. Mali politikalarda zerre kadar sapma yok. Mali disiplinden sapma söz konusu değil. Maliye Bakanlığımız tek tek kontrol ediyor. Uygulamalarımız devam ediyor. İlave tedbirleri alıyoruz almayada devam edeceğiz. Tereddüt olmasın.

"Merkez Bankası üzerine düşeni yapacak"

- Döviz kuru artınca biz ne yapacağız diye soruyorlar. İşinize devam edeceksiniz. O kuru yönetecek mekanizmalar bizde. Merkez Bankası'nın yapacağı işler var. Üzerine düşeni yapacak. Bizde piyasaları, reel sektörün ihtiyaçlarını dikkate alarak devam edeceğiz. 2017 için neler söylendiğini, moral bozucu tablo çizildiğini hatırlayın. Ama günün sonunda ülkemiz büyüdü.

"AB ülkelerinden daha fazla istihdamdan sağladık"

- Sadece geçen sene 1,5 milyon istihdam sağladık. Son 10 yılda sağladığımız istihdam AB ülkelerinin sağladığı istihdamdan daha fazla. Suriye'de savaş, Irak'ta istikrarsızlık, Filistinde olanları görüyorsunuz. Etrafta adeta ateş çemberi olmasına rağmen Türkiye AB ile ve ABD ile ilişkilerimizin mükemmel olduğunu söyleyemeyiz.

"Türkiye bölgedeki hak hukuk koruduğu için hazımsızlık var"

- Sorunların kaynağı biz değiliz. Sizin ülkenizi parçalamaya çalışan, topraklarınıza göz dikmiş terör örgütlerine kol kanat gererseniz, 15 Temmuz darbesini yaptıranı baş üstünde ağırlarsınız Türkiye'den dostluk bekleyemezsiniz. Türkiye bölgedeki hak hukuk koruduğu için hazımsızlık var. Gelişmiş ülkelerin daha önünde bir Türkiye var. Türkiye dünyaya entegre olmuş bir ülkedir.

"Doların dalgalanmasından çıkarcılık yapmak vatanseverlik değil"

- Hiç kimse Türkiye'nin dünyaya kapılarını kapatmasını beklemesin. Akla ziyan dedikodular yayılıyor. Seçime girerken siyasi rakiplerimiz dolar şu kadar oldu diye zil takıp oynamadıkları kaldı. Dolar artacakta sana ne faydası olacak? İktidara talip oluyorsan, doların geçici dalgalanmasından bir çıkarcılık yapmak vatanseverlik değildir.

"Kurdaki hareketlilik konjonktüreldir"

- Vatanseverlik, ülkeye sahip çıkmaktır, ülkemiz üzerinde oyun oynamaya çalışanlara hep birlikte karşı koymaktır. Kurdaki hareketlilik konusu geçicidir, bir de konjonktüreldir. Dilin kemiği yok, söylersin güneşi sağ elimle size vereceğim ayı da sol elimle vereceğim dersin. Önemli olan alıcı var mı? Ona bakacaksın. Biz 12 seçim geçirdik hep doğruları söyledik.

Kaynak: TRT Haber