  • 30 HAZIRAN 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 30º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.519
    EURO 4.015
  • BIST 100282.48
    ALTIN 140.556
Buradasınız : » » Başbakan Yıldırım, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

Başbakan Yıldırım, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile baş başa görüştü.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Başbakan Yıldırım, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

İLGİLİ HABERLER

Başbakan Binali Yıldırım ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile baş başa görüştü.

Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

Görüşmede, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de hazır bulundu.

Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Çankaya Köşkü
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER