Başbakan Yıldırım, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile baş başa görüştü.
Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.
Görüşmede, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de hazır bulundu.
Başbakan Binali Yıldırım ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile baş başa görüştü.
Başbakan Binali Yıldırım ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile baş başa görüştü.
Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.
Görüşmede, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de hazır bulundu.