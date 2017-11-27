Başbakan Yıldırım Londra'da

Başbakan Binali Yıldırım, Londra'da İngiltere Başbakanı Theresa May ile basın toplantısı düzenliyor.
Başbakan Binali Yıldırım, Londra'da İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya geldi.
Başbakan Binali Yıldırım, Londra'da İngiltere Başbakanı Theresa May ile basın toplantısı düzenliyor.
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