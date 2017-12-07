Başbakan Yıldırım: Kudüs'ün statüsüyle oynamak pimi çekilmiş bomba etkisi yaratır

Başbakan Yıldırım Güney Kore ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yıldırım ABD'nin Kudüs provokasyonunu, "İslamiyet, Hristiyanlık ve Musevilik.Her üç semavi din için Kudüs kutsal bir mekan. Dolayısıyla buranın konumuyla, statüsüyle oynamak adeta pimi çekilmiş bir bomba şeklinde bir sonuç doğurur." ifadeleriyle değerlendirdi.

Bu adımın sonuçlarının bölgede sıkıntılara yol açacağını belirten Yıldırım, "Bu biraz Kuzey Irak yönetiminin referandum ilan etme kararına benziyor. Bütün dünya karşısında, ona rağmen bu referandumu, bu gayrimeşru referandumu ilan ettiler ve sonunda da neler olduğunu hep beraber gördük." dedi.

Kaynak: AA