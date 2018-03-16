Başbakan Yıldırım konuşuyor

Babakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Diyanet teşkilatımız dinimizi, mukaddesatımızı temsil eden köklü bir kurum olarak memleketimizin bekası için son derece önemli görevler ifa ediyor. Toplumsal hayatımızın da miheng taşıdır. Bu güzide kuruluşumuza her vatandaşımızın da hürmeti tamdır. "

"Bir müslüman olarak milletimize karşı sorumlu olduğum makamın mesuliyeti gereği bazı hususlara değinmek istiyorum. Üzülerek söylemek isterim ki bazı tartışmalar bu teşkilatımıza gölge düşürüyor. Tartışmalar kafa karıştırmaya, kaos çıkarmaya dönük olduğu zaman gerçeklere gölge düşmüş oluyor. Elbette her müslümanın görevi hakikate ulaşmak. Bütün vatandaşlardan beklentimiz Diyanet'in tartışmalar dışında tutulmasıdır. Dini meselelerle ilgili kurulan her cümle büyük bir özen gerektiriyor. "

"Zaman zaman bazı aşırı görüşleri, toplumda önemli bir karşılığı varmış gibi sunma gayretlerine şahit oluyoruz. Bu doğru değil"

"Sorumluluğumuz sadece Türkiye'ye karşı değil bütün insanlığa karşıdır. Bunun için evlatlarımızı aşırılıktan korumak ve doğru bilgiyi öğrenmelerini sağlamak en önemli görevimizdir."

"Yüce dinimiz İslam tahribatlardan uzak tutulmalıdır. Aşırı, keyfi yorumlar İslamın başına sorunlar açıyor. İslamın kabul etmediği düşüncelere zamanında tedbi konulmaması büyük zararlar oluşturuyor. FETÖ konusu bunu göstermiştir. Müslümanların iyi niyetini istismar etmeye asla ve asla izin vermemeliyiz. Tarikatların işi siyaset değildir. Diyanet'e büyük görev düşüyor. Diyanetin bırakacağı her boşluk merdiven altı din tüccarları tarafından doldurulabilir."

"Hükümetimiz yeni bir adım atarak Diyanet Akademisi'nin kurulmasına karar verdi"

Ayrıntılar geliyor...