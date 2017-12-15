Başbakan Yıldırım konuşuyor

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'daki Göç ve Uyum Sempozyumu'da konuşuyor.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle;

- İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İTT) İstanbul'da gerçekleştirdiği tarihi zirveye değinmek istiyorum. Trump Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etti, bu karar uluslararası hukuka ve tarihi gerçeklere aykırı bir karardır. Bu kararla beraber bölgede işgal faliyetleriyle alan genişleten fiili durum yapan İsrail ödüllendirildi.

- Mazlum Filistin halkı ise bir kez daha cezalandırılmıştır. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bu durumu kabul etmeyeceğimizi tüm dünyaya ilan ettik. Bu karar bizim için yok hükmündedir. İTT toplantısında Doğu Kudüs Filistin'in başkenti olarak ilan edildi. Bütün ülkelere de bu kararı desteklemesi için çağrı yapıldı. Bu tarihi bir karardır.

- Bölgede hiç kimsenin bölge üzerinde tek taraflı, keyfi kararlar almaya hakkı da haddi de yoktur. Bu zirvede İslam dünyası bunu en açık şekilde ilan etmiştir."

- Göç olgusunun sonuçları ile değil sebepleri ile göç olgusunun ele alınması lazım. Konuya insan ve hayat merkezli bakmak lazım, empati kurmak zorundayız. Bazıları diyor ki bizim bu kadar sorunumuz varken neden göçmenlerle ilgileniyoruz? Bu kadar populist yaklaşımlar doğru değil, empati kurmak gerek.

- Geçmişte tarihinde hiçbir şekilde esaret merakında olmayan bir medeniyetin torunları olarak, biz bölgemizde yaşanan iç savaşlar vesilesiyle memleketlerini terk edenlere kucağımızı açmak zorundayız.

- Avrupa'da göçmenlerin potansiyel bir güvenlik sorunu olduğu yönünde kararlar alınıyor. Araştırmalara göre göçmenlerin bulundukları ülkelerdeki yerleşiklerde daha az suça bulaştıkları ortadadır.

- Birçok ülke göçlerle kurulmuş, göçmenlerle kalkınmıştır.