Başbakan Yıldırım konuşuyor

Başbakan Yıldırım, 2018 yılı bütçe görüşmelerinde TBMM'de konuşuyor.
Başbakan Binali Yıldırım, 2018 yılı bütçe görüşmelerinde konuşma yapıyor.
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