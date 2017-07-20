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Başbakan Yıldırım KKTC'de

Başbakan Yıldırım, özel uçak "ANA" ile 08.05'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'ya geldi.

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Başbakan Yıldırım KKTCde

Başbakan Binali Yıldırım, özel uçak "ANA" ile 08.05'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'ya geldi.

Yıldırım'ı Ercan Havalimanı'nda, KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ve diğer yetkililer karşıladı.

Başbakan Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga da Lefkoşa'ya geldi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43. yıl dönümü etkinliklerine katılacak Yıldırım, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber ve KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün ile görüşecek.

Etiketler: KKTC, binali yıldırım, başbakan
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