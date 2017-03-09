  • 09 MART 2017, PERŞEMBE

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Başbakan Yıldırım KKTC'de

Başbakan Binali Yıldırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da, KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün tarafından karşılandı.

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Başbakan Yıldırım KKTCde

Başbakan Binali Yıldırım, özel uçak "TUR" ile saat 14.30'da KKTC'ye geldi.

Başbakan Yıldırım'ı, Ercan Havalimanı'nda, KKTC Başbakanı Özgürgün karşıladı.

Özgürgün'ün, Yıldırım'ı, uçağın ön kapısına yanaştırılan merdivenden inişinde karşılamasının ardından iki mevkidaş, heyetlerini birbirlerine tanıttı.

Yıldırım'ın beraberinde eşi Semiha Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun da KKTC'ye geldi.

Karşılamada, KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün'ün annesi Tangör Özgürgün, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, KKTC Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ömer Paç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, KKTC Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mustafa Lakadamyalı ile milletvekilleri de hazır bulundu.

KKTC Başbakanı Özgürgün'ün eşinin yurt dışında programı olduğu için annesi Tangör Özgürgün'ün karşılamada yer aldığı öğrenildi.

Etiketler: Başbakan Yıldırım, KKTC
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