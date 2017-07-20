Başbakan Yıldırım KKTC Meclisi Başkanı Siber ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber ile görüştü.

Yıldırım, Meclis Başkanlığı'ndaki görüşmede yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43. yıl dönümünü kutladı.

Nice yıllar barış ve huzur içinde anavatan Türkiye'nin ve KKTC'nin dayanışmasının artarak devam etmesini dileyen Yıldırım, Türkiye'den vatandaşların selamlarını ve dayanışma mesajlarını iletti.

Sibel Siber ise Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43. yıl dönümünde Yıldırım'ı Lefkoşa'da görmekten duydukları mutluluğu ifade etti.

Bütün dünya ülkeleri ve uluslararası kuruluşlara çağrıda bulunan Siber, uzlaşmazlıkların çözümünde empatinin çok önemli olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk halkına empati yapma sırasının çoktan geldiğini belirten Siber, şunları kaydetti:

"Kıbrıs'ta iki toplumlu bir çözümden bahsediyor bütün dünya. Biz kendi özgüvenimiz ve aidiyetimizle çalışarak, daha iyi ve güzeli yakalamaya çalışacağız ama dünya da bu konuda daha adil davranmalıdır. İki toplumun varlığına eşit şekilde saygılılarsa en önemli güven artırıcı önlem, izolasyon ve ambargoların kalkmasıdır. Türkiye ile bunu bütün dünyaya bıkmadan usanmadan anlatmamız gerekiyor."

Görüşmede, TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.