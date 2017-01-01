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Başbakan Yıldırım KKTC Başbakanı Özgürgün ile görüşecek

Başbakan Binali Yıldırım, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hüseyin Özgürgün ile görüşecek.

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Başbakan Yıldırım KKTC Başbakanı Özgürgün ile görüşecek

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım ile Özgürgün, yarın Çankaya Köşkü'nde bir araya gelecek.

Yıldırım ve Özgürgün, Kıbrıs müzakere süreci, Türkiye ile KKTC arasındaki ikili ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulunacak. AA
 

Etiketler: Başbakan Yıldırım, KKTC Başbakanı Özgürgün
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