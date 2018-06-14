Başbakan Yıldırım: Kilise'den medet umuyorlar

Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sancaktepe Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde kanaat önderleri ve STK temsilcilerine hitap etti.

Burada konuşan Yıldırım, İstanbul'a sevdayla bağlı olduklarını ve başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, ömürlerinin en güzel günlerini bu şehirde geçirdiklerini anlattı.

Seçimlere 9 gün kaldığını hatırlatan Yıldırım, bugün de Sancaktepe'nin desteğini almaya geldiğini kaydetti.

Yıldırım, Sancaktepe'nin bu seçimin Türkiye için öneminin farkında olduğunu ifade ederek, bu salondaki insanların da bunu gösterdiğini söyledi.

Gençlerin 16 yıl boyunca bu memleketi şaha kaldırmak için verdikleri mücadelede hep kendileriyle beraber olduğuna işaret eden Yıldırım, Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye bu kutlu yürüyüşe sahip çıktığı için Sancaktepe'ye bir kez daha teşekkür etmek istediğini anlattı.

Yıldırım, 15 Temmuz'da doğrudan Türkiye'nin varlığına kasteden FETÖ örgütüne karşı 81 milyonun bir ve beraber olduğuna dikkati çekerek, "Sizler Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi o gece ay yıldızlı bayrağımızı indirtmediniz, ezanlarımızı dindirtmediniz, Cumhurbaşkanımıza, milletin adamına, hükümetimize, demokrasimize sahip çıktınız." diye konuştu.

"Şimdi Amerikan bayrağını öpüyorlar"

Salondakilerin "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı üzerine, "Şehitler bizim başımızın tacıdır" diyen Yıldırım, "Şehitlerimiz sayesinde huzur ve rahat içinde milletimiz yaşıyor. Doğu'da, Batı'da Güney'de, Kuzey'de, elhamdülillah, bayrağımız artık her yerde dalgalanıyor. O gece hainlere diz çöktürdünüz." dedi.

Anadolu Ajansı'nın ABD'deki FETÖ üyelerinin ABD bayrağını öpüp kilisede toplanmalarına ilişkin haberine işaret eden Yıldırım, "O milleti dinle imanla aldatmaya çalışan FETÖ'cüler, şimdi Amerikan bayrağını öpüyorlar. Bunların gerçek kimliği ortaya çıktı. Kilisede toplanıp dua ediyorlar, kiliselerden medet umuyorlar. Yıllarca Müslümanın parasını, pulunu, hayrını, hasenatını, toplaya toplaya günün birinde döndü geldiler, silah olarak, tank olarak bu milletin üzerine mermiler, yağdırdılar. Alçak bunlar alçak." ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım: Milleti dinle, imanla aldatmaya çalışan FETÖ'cüler şimdi Amerikan bayrağını öpüyorlar. Bunların gerçek kimliği ortaya çıktı. Kilisede toplanıp dua ediyorlar. Kiliseden medet umuyorlar.https://t.co/vApFuc03Vo pic.twitter.com/Ncckz2OajR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Haziran 2018

"Aramıza fitne fesat sokmaya çalışanlara fırsat vermiyoruz"

Bu ülkenin iyiliğini istemeyenlerin oyunlarının bitmediğini aktaran Yıldırım, Türkiye'nin üzerinde yeni bir planın olduğunu söyledi.

Bu planın da emperyal devletlerin Türkiye'nin güneyinde kurmaya çalıştıkları terör devleti olduğunu aktaran Yıldırım, "Bununla akılları sıra Türkiye'yi terbiye edecekler. Türkiye'nin enerjisini boşa tüketecekler ve bölgedeki emellerine ulaşacaklar. Bunu yaparken nasıl yapıyorlar? Kürt kardeşlerimizin, Kürt vatandaşlarımızın kanı, canı üzerinden yapıyor. Kürtler, Türkler hangi mezhepten, hangi meşrepten olursa olsun, biz kardeşiz, Rabbimizin yarattığı kullarız. Onun için biz bin yıldır bu topraklarda kader birliği yapmışız. Savaşlarda beraber olmuşuz, sevinçte beraber olmuşuz, zor günlerde de iyi günlerde de hep beraber olmuşuz. Aramıza fitne fesat sokmaya çalışanlara fırsat vermiyoruz." şeklinde konuştu.

"Kandil'i de başlarına yıkacağız"

Nasıl Afrin'de kafalarını ezdiysek, nasıl Fırat Kalkanı'nda aynı şeyi yaptıysak, şimdi de Kandil'i de başlarına yıkacağız.

Başbakan Binali Yıldırım: Yurt içinde terör belasını gündemimizden çıkardık. Şimdi sıra dışarıdaki uzantılarında. Nasıl Afrin'de kafalarını ezdiysek, nasıl Fırat Kalkanı'nda aynı şeyi yaptıysak şimdi sıra Kandil'de. Kandil'i başlarına yıkacağız.https://t.co/vApFuc03Vo pic.twitter.com/qzwVMowO7D — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Haziran 2018

Bir daha bu alçakların milletimize zarar vermemesi için ne gerekiyorsa her türlü tedbiri alacağız. Darbeyle bizi alt edemeyenler, terörle alt edemeyenler, şimdi bir devlet kurdurarak, Kürtleri, Kürt vatandaşlarımızı kullanarak aklı sıra sonuç almaya çalışacak. Yağma yok, bu millet bunlara prim vermez. Asla oyuna gelmeyeceğiz.

Bu sistem, bu çift başlı sistem, 60 darbesini getirdi, 71 muhtırasını getirdi, 80 ihtilalini getirdi, 28 Şubat'ı getirdi, 27 Nisan elektronik e-muhtırasını getirdi, 17-25 Aralık yargı darbe girişimini getirdi ve nihayet 15 Temmuz alçak FETÖ kalkışmasını getirdi. Buradan kim kaybetti? Türkiye kaybetti.

Kaynak: AA