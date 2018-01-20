Başbakan Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nu aradı

Başbakan Yıldırım, Almanya'da bulunan Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradı.
Görüşmede Yıldırım, Afrin'e gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin Kılıçdaroğlu'na bilgi verdi.
Başbakan Yıldırım, Kılıçdaroğlu ile pazartesi günü görüşecek.
AA
Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak Afrin'e düzenlenen "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin kendisine bilgi verdi.
Başbakan Yıldırım, Almanya'da bulunan Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradı.
Görüşmede Yıldırım, Afrin'e gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin Kılıçdaroğlu'na bilgi verdi.
Başbakan Yıldırım, Kılıçdaroğlu ile pazartesi günü görüşecek.
AA