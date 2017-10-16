Başbakan Yıldırım Kılıçdaroğlu ile görüşecek

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek.
Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım yarın saat 14.30'da Mecliste Kılıçdaroğlu'nu kabul edecek.
Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile yarın saat 14.30'da bir araya gelecek.
Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek.
Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım yarın saat 14.30'da Mecliste Kılıçdaroğlu'nu kabul edecek.