Başbakan Yıldırım, Antalya'da Kentsel Dönüşüm Sempozyumu'nda konuşuyor.
Başbakan Binali Yıldırım, Antalya'da Kentsel Dönüşüm Sempozyumu'nda konuşuyor.
Başbakan Yıldırım, Kentsel Dönüşüm Sempozyumu'nda konuşuyor
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