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Başbakan Yıldırım, Kemal Sunal'ı andı

Başbakan Binali Yıldırım, sinema sanatçısı Kemal Sunal'ı vefatının 18. yılında andı.

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Başbakan Yıldırım, Kemal Sunalı andı

Başbakan Binali Yıldırım, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Kemal Sunal'ın vefat yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu.

 


 

Başbakan Yıldırım mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Kemal Sunal'ı, aramızdan ayrılışının 18'inci yılında rahmetle anıyor, tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: twitter, kemal sunal, Başbakan Binali Yıldırım
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