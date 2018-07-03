Başbakan Yıldırım, Kemal Sunal'ı andı

Başbakan Binali Yıldırım, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Kemal Sunal'ın vefat yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu.
"Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından #KemalSunal'ı, aramızdan ayrılışının 18. yılında rahmetle anıyor, tüm sevenlerine baş sağlığı ve sabır diliyorum."— T.C. Başbakanlık (@TC_Basbakan) 3 Temmuz 2018
Başbakan Yıldırım mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Kemal Sunal'ı, aramızdan ayrılışının 18'inci yılında rahmetle anıyor, tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum."
Kaynak: AA