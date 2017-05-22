Başbakan Yıldırım, KEİ'nin 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi'nde konuştu

Başbakan Binali Yıldırım, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ) ülkeleri arasında zaman zaman bazı siyasi sorunlar ve sıkıntılar olabileceğini belirterek, "Bunlar gelip geçicidir. Bunlara takılıp kalmamamız gerekir. Hiçbir zaman yakın iş birliğine uzak durmamalıyız. Ekonomik iş birliği demek daha fazla ticaret, daha fazla yatırım, daha fazla istihdam ve daha iyi komşuluk ilişkileridir." dedi.

Yıldırım, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Merkezi ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen, AA'nın ev sahibi fotoğraf sağlayıcısı olduğu KEİ'nin 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi'ndeki konuşmasında, Türkiye'nin sadece birliğin fikir öncülerinden olmasının yanı sıra KEİ coğrafyasının içerisinde, merkezinde yer aldığını dile getirdi.

Türkiye'nin 5 KEİ ülkesiyle komşuluğu bulunduğunu ve ortak sınırları paylaştığını belirten Yıldırım, "Bölge ülkeleri yaklaşık birbirlerine 2 saatlik uçuş mesafesinde yer alıyor. Bazıları daha da kısa. Bu özel konumu, bu yakınlığı, bütün halklarımızın yararı için ekonomik alandaki iş birliğimizi, ticari ilişkilerimizi, en önemlisi de ülkelerimiz arasındaki beşeri ilişkileri geliştirip güçlendirirsek, bu bölgenin, birliğin geleceği için çok önemli bir adım teşkil edecektir." diye konuştu.

Yıldırım, uzun süre ulaştırma bakanlığı yapan biri olarak altyapının bölge için ne denli büyük önem taşıdığına, uzakları yakın kılmanın ülkeyi yönetenler için ne denli önemli sorumluluk olduğuna şahit olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz 15 yıl içerisinde Karadeniz havzasını paylaşan ülkelerin, KEİ içerisindeki ülkelerle ulaşım altyapısını, iletişim altyapısını geliştirme yönünde önemli adımlar attık. Karadeniz Sahil Otoyolu bölge için hayati öneme sahip bir altyapı projesidir. Türkiye olarak biz bin 700 kilometrelik sahil şeridimizin büyük bir bölümünde bu otoyolu tamamlamış durumdayız. Ümit ederim ki geri kalan kısımların da birliğin öncülüğünde önümüzdeki süre içerisinde tamamlanması ve böylece bölgenin kalkınmasına yönelik adımların atılmasıdır. Bizler icraatlarımızı başarıyla sonuçlandırabiliriz, ekonomide sıkıntımız olmayabilir, tarımda iyi mahsul alabiliriz ancak insanların, malların, hizmetlerin ve sermayenin bölge ülkeleri arasında serbestçe dolaşımına imkan sağlamazsak, bütün bunlar çok fazla anlam ifade etmez. Son 2 yılda bölge ülkeleri arasındaki ticaretin geriye gitmiş olması da bu noktada yapmamız gereken önemli işler olduğunu bize ifade etmektedir."

"KEİ, Avrasya'nın gelişme ekseninde önemli bir teşkilattır"

Başbakan Binali Yıldırım, geçen 10 yıl içinde gerçekleştirilen Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü, Ordu-Giresun Havaalanı ve yapılmakta olan Rize-Artvin Havaalanı, Karadeniz Sahil Yolu gibi büyük ölçekli projelerle batının doğuyla, kuzeyin güneyle daha da yakınlaştırıldığını, inşası devam eden İstanbul'daki üçüncü havalimanının da hizmete girmesiyle bölgenin, dünyanın sayılı transfer merkezi haline geldiğini anlattı.

KEİ'nin 25 yıl önce üye ülkelerle birlikte kurulduğunu dile getiren Yıldırım, "Örgütün büyüyüp gelişmesi, bugünlere gelmesini de takdirle izliyoruz. Amaç, bundan sonra teşkilatın daha da ileri gitmesini sağlamak ve sonuç odaklı, proje eksenli bir teşkilat haline gelmesini gerçekleştirmek. KEİ, Avrasya'nın gelişme ekseninde önemli bir teşkilattır. Birliğin üyeleri, dünya ticaretinde önemli bir paya sahiptir." dedi.

Kurulduğu günden bu yana teşkilatın her türlü olumsuzluğa rağmen önemli başarılara imza attığını belirten Yıldırım, 1992'de KEİ kapsamındaki ülkelerin toplam gayrisafi hasılasının 658 milyar dolar iken bugün 2,7 trilyon dolara ulaştığını dile getirdi.

"Turizmde yıldan yıla karşılıklı artış var"

Yıldırım, 1993'te KEİ ülkeleri içerisinde yapılan doğrudan kürsel yatırım miktarının 3 milyar dolar seviyesinde olduğunu, 2016 sonu itibarıyla ise 83 milyar dolar seviyesine ulaştığını, bunun da havzanın geldiği noktayı göstermesi bakımından çarpıcı bir gelişme olduğunu söyledi.

Bu havzada 350 milyon nüfus yaşadığını dile getiren Yıldırım, "Bölge her geçen gün daha da güçleniyor, ekonomisi büyüyor, ağırlığı giderek artıyor. Ülkelerimiz arasındaki beşeri münasebetler her geçen gün güçlenmektedir. Turizmde yıldan yıla karşılıklı artış vardır. 2016'da KEİ ülkelerini ziyaret eden Türk turist sayısı 3,5 milyonu bulmuştur. Aynı yıl KEİ ülkelerinden ülkemize gelen turist sayısı 10,5 milyon mertebesine ulaşmıştır." dedi.

Bazı ülkelerle yapılan vize kolaylığı ve ulaşım altyapısının güçlendirilmesinin bunda önemli payı olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ülkelerimiz arasında zaman zaman bazı siyasi sorunlar, sıkıntılar olabilir. Bunlar gelip geçicidir. Bunlara takılıp kalmamamız gerekir. Hiçbir zaman yakın iş birliğine uzak durmamalıyız. Ekonomik iş birliği demek daha fazla ticaret, daha fazla yatırım, daha fazla istihdam ve daha iyi komşuluk ilişkileridir. Karadeniz insanı mücadelecidir. Zorlukların üstesinden gelmeyi iyi bilir. Çalışkandır, yeniliklere açıktır. Dolayısıyla Karadeniz'in hepimiz için hoşgörünün, çalışkanlığın merkezi olmaması için hiçbir sebep yoktur. Bunun gerçekleşmesi için KEİ'nin bugün olduğu gibi bundan sonra da önemli platformlardan birini oluşturacağına eminim."