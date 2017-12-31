  • 31 ARALIK 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.791
    EURO 4.551
  • BIST 115333.01
    ALTIN 158.811
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Başbakan Yıldırım, Kato'daki operasyonlara ilişkin Bakan Soylu'dan bilgi aldı

Başbakan Yıldırım, Kato'daki operasyonlara ilişkin Bakan Soylu'dan bilgi aldı

Başbakan Yıldırım, Kato Dağı'ndaki Beytüşşebap 8. Jandarma Komando Alay Komutanlığında incelemelerde bulunan Bakan Soylu ile telefonda görüştü.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Başbakan Yıldırım, Katodaki operasyonlara ilişkin Bakan Soyludan bilgi aldı

XXX

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki heyetle Kato Dağı'ndaki Beytüşşebap 8'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığına gitti.

Askerleri ziyareti sırasında Başbakan Binali Yıldırım ile telefonda görüntülü görüşen Soylu, bölgedeki operasyonlara ilişkin Yıldırım'a bilgi verdi.

Süleyman Soylu'nun telefonundan Kato Dağı'ndaki operasyonda görev alanlara seslenen Yıldırım, vatanın, milletin güvenliği ve selameti için gece gündüz sınır boylarında fedakarca görev yapan güvenlik güçlerine selamlarını iletti.

Yeni senenin Türkiye ve Türk milleti için hayırlara, huzura ve kardeşliğe vesile olmasını dileyen Yıldırım, "Tüm arkadaşların yeni yılını tebrik ediyoruz. Aynı zamanda tüm özel harekatçılarımıza, korucularımıza ve askerlerimize görevlerinde üstün başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun. Başarılarınız daim olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: kato dağı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başbakan Binali Yıldırım
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER