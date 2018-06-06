Başbakan Yıldırım: Kandil'e de Sincar'a da gitseler etkisiz hale getireceğiz

Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, partisinin Ağrı mitinginde halka hitap etti.

Yıldırım, “Kürtler de Türkler de bin yıldır Anadolu'da yaşıyorlar. Kimse Türklere, Kürtlere devlet kurma küstahlığında bulunmasın” dedi.

Bu ülkede hiç kimsenin etnik kökeni, inancı, dili, kültürü dolayısıyla ayrımcılık görmeyeceğini söyleyen Yıldırım, “Bu size, Ak Parti’nin sözüdür” ifadelerini kullandı.

"Fizan'a giderlerse de gideceğiz"

“Yurt içinde terörü büyük oranda gündemden çıkardık” diyen Yıldırım, “Şimdi dışarıda nereye kaçarlarsa, nereye giderlerse enselerindeyiz, peşindeyiz. Kandil'e gitseler de Sincar'a gitseler de Fizan'a gitseler de gideceğiz, bulundukları yerde etkisiz hale getireceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar iç ve dış işbirlikçileri bu milleti bölemeyecekler” dedi.

Kaynak: AA