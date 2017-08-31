  • 31 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Başbakan Yıldırım, kabir ziyaretlerinde bulundu

Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Makamı ile Feriköy ve Çengelköy mezarlıklarını ziyaret ederek dua etti.

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Başbakan Yıldırım, kabir ziyaretlerinde bulundu

Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Makamı ile Feriköy ve Çengelköy mezarlıklarını ziyaret ederek dua etti.

Bazı akraba ve şehitlerin kabirlerini eşi Semiha Yıldırım ile ziyaret eden Başbakan Yıldırım, ilk önce Şişli'deki Feriköy Mezarlığı'na geldi. Burada babaannesi Nazife Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu akrabalarının kabirlerini ziyaret eden Başbakan Yıldırım, akrabalarının kabirleri başında dua etti.

Daha sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası çıkışındaki 15 Temmuz Şehitler Makamı'na gelen Başbakan Yıldırım, burada da bir süre dua etti.

Daha sonra Çengelköy Mezarlığı'na yönelen Başbakan Yıldırım'ın konvoyu, Çengelköy'den geçerken, Yıldırım'ın isteği üzerine makam aracı durdu. Burada vatandaşlarla ve esnafla bir süre sohbet eden Başbakan Yıldırım, vatandaşların bayramlarını kutladı, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başbakan Yıldırım, daha sonra Çengelköy Mezarlığı'nda eşi Semiha Yıldırım'ın aile kabristanı ile 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşenlerin mezarlıklarını ziyaret edip dua etti, 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerine karanfil bıraktı.

Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım, kabir ziyaretleri, 15 temmuz şehitleri
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