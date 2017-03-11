Başbakan Yıldırım İzmir'de vatandaşlara seslendi

Başbakan Yıldırım, "Bu anayasa değişikliğine terör örgütleri 'hayır' diyor şimdi bunların yanına Almanya ve Hollanda da katıldı. Alayınız katılın, alayınız. Bize Allah yeter bize millet yeter. Evelallah hepsine verecek cevabımız var. 16 Nisan'da Türkiye'nin yazacağı zafer için ilk buluşmamızı Almanya'da yaptık. Sonra ne olduysa oldu. Almanya başladı 'hayır' propagandası yapmaya. Almanya taraf oldu. 'Hayır' kampanyasına katıldı. Bu demokrasiyi yaralayan girişimleri üzüntüyle takip ediyoruz." dedi.

Başbakan Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"2017 Avrupa'da seçim yılı. Almanya'da seçim var, Hollanda'da seçim var, Fransa'da seçim var. Onlar bıraksınlar Türkiye'yi, bıraksınlar Türkiye ile uğraşmayı kendi işlerine baksınlar. Türkiye kendi işini kendisi görür. Türkiye'yi kullanarak seçim kazanmak için Türkiye'nin demokrasi yolculuğunda yaptığı bu önemli değişikliğe karşı çıkmak, bakanlara engel koymak, giden arkadaşlarımıza programlarını yaptırmamak, uçaklarına iniş izni vermemek ne dostluğa sığar ne diplomasiye ne de insanlığa sığar. Bütün bunları bir kenara not edeceğiz ama günü gelince inşallah gereği neyse onu da yapacağız. Avrupalı ülkelerin Türkiye üzerinden rant sağlamasına izin vermeyeceğiz."