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Buradasınız : » » Başbakan Yıldırım: İspanya, Türkiye'nin gerçek müttefikidir

Başbakan Yıldırım: İspanya, Türkiye'nin gerçek müttefikidir

İspanya'ya gitmeden önce açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, ilişkileri daha da ileri götürmek için Madrid ziyaretinde bazı anlaşmaların imzalanacağını söyledi.

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Başbakan Yıldırım: İspanya, Türkiyenin gerçek müttefikidir

Başbakan Binali Yıldırım Türkiye İspanya Hükümetlerarası Altıncı Zirvesi'ne katılmak üzere Madrid'e gitti.

Ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyen Yıldırım, iki ülke ilişkilerinden bahsetti.

Yıldırım, İspanya ile Türkiye arasındaki ticaretin 2017 yılında yüzde 19 artış gösterdiğini, yaklaşık 13 milyar doları bulduğunu söyledi. 

İspanya ile anlaşmalar imzalanacak

Yüzlerce İspanyol şirketinin Türkiye'de yatırım yaptığını da anlatan Binali Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

"Suriye'de yaşanan kriz Dolayısıyla Türkiye'nin hava savunma sistemine İspanya aktif katılım sağlamış ve 2 yıldan beri hava savunma füzelerine Türkiye'de konuşlandırmıştır. Dolayısıyla İspanya Türkiye'nin gerçek dost ve müttefiği Avrupa Birliği bir ülkesidir İspanya ilişkilerimizde daha da daha da ileri götürmek için bu ziyareti çok önemsiyoruz bazı anlaşmaları da bazı kağıtları da imzalayacağız."

Ziyaret ekonomik açıdan önemli

Yıldırım, ziyareti esnasında iş dünyası temsilcileriyle de bir araya gelecek ve iş formunda da iş adamlarıyla bir araya gelecek.

Ziyareti sırasında, İspanya Kralı 6. Felipe ve İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Ana Pastor'la da görüşecek olan Başbakan Yıldırım, İspanya'nın düşünce kuruluşu Nueva Economia Forumu'nda da katılımcılara hitap edecek.

İspanyol basın ve medya kuruluşlarıyla da mülakatlar gerçekleştirecek.

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: İspanya, Başbakan Yıldırım
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