Başbakan Yıldırım: İşimiz bitmedi, terör örgütünün dışarıda da inlerine gireceğiz

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Gaziantep Gençlik Kolları İl Kongresi öncesi halka hitap etti.

Başbakan Yıldırım, terör örgütlerine karşı asker, polis ve güvenlik korucuları ile topyekun bir mücadele verildiğini belirterek, "Ancak işimiz bitmedi. Dışarıdan ülkemizi tehdit edecek bu alçak terör örgütüne karşı sadece Türkiye'de değil onların bulunduğu yerde de inlerine gireceğiz." diye konuştu.

Yıldırım "Mesele memleket olunca, mesele bayrak olunca, mesele istikrar olunca gerisi teferruat olunca yollara çıkan bir milletiz." dedi.

Halka hitaptan sonra kongreye geçen Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Kaynak: TRT Haber