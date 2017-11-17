  • 17 KASIM 2017, CUMA

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Başbakan Yıldırım: Irkçılık yapan bizden değildir

Başbakan Yıldırım, "Türk ile Kürt birdir, kardeştir, birlikte Türkiyedir. Irkçılık yapan bizden değildir. Bizim dinimizin emri budur." dedi.

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Başbakan Binali Yıldırım, Hakkari'de halka hitap etti.

Yıldırım, yaptığı konuşmada, "Merak etmeyin, biz alçakların önünde eğilmeyiz, sadece rükuda eğiliriz. Terör azaldıkça kaynaklarımız, yatırımlar, yeni fabrikalar artacak. Çocuklarımız okula seve seve gidecek. Böyle olunca ne olacak? Kalkınacağız. Avrupa çıldırsın, ne yaparsa yapsın, bu yürüyüşü durduramaz." dedi.

Başbakan Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

"Türk ile Kürt birdir, kardeştir, birlikte Türkiyedir. Irkçılık yapan bizden değildir. Bizim dinimizin emri budur. Irkçılık yok, etnik milliyetçilik yok, dini milliyetçilik yok, bölgesel ayrımcılık yok. Hakkari'yle, Kırklareli'yle, Sinop'la, Hatay'la, 780 bin kilometrekare vatan toprağıyla hep biriz, beraberiz, kardeşiz, birlikte Türkiyeyiz." diye konuştu.

Etiketler: ırkçılık, Başbakan Yıldırım
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