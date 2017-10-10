Başbakan Yıldırım, Irak'a gidiyor

Başbakan Yıldırım’ın haftasonu Bağdat’a gitmesi bekleniyor.
Başbakan Yıldırım’ın haftasonu Bağdat’a gitmesi bekleniyor.
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