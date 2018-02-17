Terörle mücadelede Irak ile yakın iş birliği

54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı nedeniyle Almanya'da bulunan Başbakan Binali Yıldırım, burada gerçekleştirdiği görüşmeler kapsamında Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile de bir araya geldi.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım'ın Iraklı mevkidaşı İbadi ile görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Irak ile özellikle PKK, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede yakın iş birliğine verilen önemin vurgulandığı görüşmede, üst düzeyli temasların gelecek dönemde de sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.

54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nın yapıldığı Bayerischer Hof Oteli'nde basına kapalı gerçekleştirilen Yıldırım ile İbadi görüşmesi, yaklaşık 40 dakika sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da hazır bulundu.

Kaynak: AA