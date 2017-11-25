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Buradasınız : » » Başbakan Yıldırım İngiltere'ye gidiyor

Başbakan Yıldırım İngiltere'ye gidiyor

Başbakan Binali Yıldırım, yarın İngiltere'ye gidiyor. Gündemde ikili ilişkiler ve bölgedeki gelişmeler var.

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Başbakan Yıldırım İngiltereye gidiyor

Başbakan Binali Yıldırım, 26 Kasım'da İngiltere'ye gidiyor.

Başbakan'ın İngiliz mevkidaşı Theresa May ile yapacağı görüşmelerde, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, güvenlik, savunma gibi konularda işbirliğinin geliştirilmesi ele alınacak.

Başbakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede Suriye ve Irak'taki durum başta olmak üzere bölgesel meseleler de ele alınacak.

Kıbrıs, Avrupa Birliği ile ilişkiler ve terörle ortak mücadele konuları masada olacak.

Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere'nin önde gelen iş çevreleri ve yatırımcılarla da buluşacak.

Uluslararası Denizcilik Örgütü'nde temaslarda bulunacak.

AA 

Etiketler: Başbakan Yıldırım, ingiltere ziyaret
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