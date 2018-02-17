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Başbakan Yıldırım, İngiltere Başbakanı May ile görüştü

Münih Güvenlik Konferansı için Almanya'da bulunan Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya geldi.