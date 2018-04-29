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Başbakan Yıldırım ile Zvizdic bir araya geldi

Başbakan Binali Yıldırım, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic'i ağırladı.

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Başbakan Yıldırım ile Zvizdic bir araya geldi

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım ile Zvizdic İstanbul'da bir araya geldi.

Görüşmeye, Başbakan Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ile Zvizdic'in eşi Samira Zvizdic de katıldı.

Kaynak: AA

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