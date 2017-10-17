Başbakan Yıldırım ile Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi sona erdi

Başbakan Binali Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mecliste bir araya geldi.

Başbakan Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nu TBMM'deki makamının girişinde karşıladı. Yıldırım ve Kılıçdaroğlu'nun, foto muhabirlerine poz vermelerinin ardından görüşmeye geçildi.

CHP heyetini karşılayanlar arasında AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da yer aldı. Kılıçdaroğlu, görüşmeye CHP grup başkanvekilleri Levent Gök, Engin Altay, Özgür Özel ve Genel Sekreter Kamil Okyay Sındır ile geldi.

Başbakan Yıldırım ve CHP Lideri Kılıçdaroğlu görüşme sonrası gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.

Açıklamada Kılıçdaroğlu, Başbakan ile birlikte pek çok konuda fikir alış-verişinde bulunduklarını kaydetti.

Başbakan Yıldırım da "Sayın Kılıçdaroğlu ile memleket meselelerini konuştuk. kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.