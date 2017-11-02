Başbakan Yıldırım ile İspanya Başbakanı Rajoy telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye'nin, dost ve müttefik İspanya'nın toprak bütünlüğüne olan desteği vurgulandı.
Kaynak: AA
Başbakan Yıldırım ile İspanya Başbakanı Rajoy telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye'nin, dost ve müttefik İspanya'nın toprak bütünlüğüne olan desteği vurgulandı.
Başbakan Yıldırım ile İspanya Başbakanı Rajoy telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye'nin, dost ve müttefik İspanya'nın toprak bütünlüğüne olan desteği vurgulandı.
Kaynak: AA