  • 02 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Başbakan Yıldırım ile İspanya Başbakanı Rajoy telefonda görüştü

Başbakan Yıldırım ile İspanya Başbakanı Rajoy telefonda görüştü

Başbakan Yıldırım ile İspanya Başbakanı Rajoy telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye'nin, dost ve müttefik İspanya'nın toprak bütünlüğüne olan desteği vurgulandı.

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Başbakan Yıldırım ile İspanya Başbakanı Rajoy telefonda görüştü

Başbakan Yıldırım ile İspanya Başbakanı Rajoy telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye'nin, dost ve müttefik İspanya'nın toprak bütünlüğüne olan desteği vurgulandı.

Kaynak: AA 

Etiketler: İspanya Başbakanı Rajoy, Başbakan Yıldırım
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