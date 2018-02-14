Başbakan Yıldırım ile Belarus Başbakanı Kobyakov'dan ticari ilişkileri geliştirme vurgusu

Başbakan Binali Yıldırım ve Belarus Başbakanı Andrey Kobyakov iki ülke arasındaki iş birliği anlaşmaları imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Ticaretin arttırılması ana konumuz"

"Ülkemizden ilk başbakan ziyaretini gerçekleştirmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu ziyaret iki ülke arasında olan ilişkilerin daha da gelişmesine vesile olacaktır. Bugün sayın Başbakan Kobyakov ve heyeti ile çok verimli ve güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye ve Belarus arasındaki ticari faaliyetleri bütün boyutlarıyla ele aldık ve değerlendirdik. Sayın Başbakan'ın da ifade ettiği gibi eğitim, bilim, inovasyon, beşeri kalkınma, karşılıklı yatırımların geliştirilmesi ve ticaretin iki ülkenin potansiyeline uygun olarak arttırılması görüşmemizin ana konularını oluşturdu.

Bu ziyaretimizde her iki ülke Cumhurbaşkanlarının ortaya koyduğu hedeflerin gerçekleştirilmesi için daha fazla neler yapılabilir bunları etraflıca konuştuk ve önemli kararlar aldık. Türkiye ile Belarus arasında çok iyi düzeyde devam eden ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konularda ve milletlerarası konularda da birbirimizle de gayet iyi bir şekilde anlaşıyoruz ve ortak düşüncelere sahibiz. Belarus'un dış politikada ve ekonomide sayın Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun önderliğinde gerçekleştirdiği açılımları yakından takip ediyoruz ve dünyanın bölgesel sorunlarla uğraştığı bir dönemde barış, istikrar ve refahı korumaya yönelik önemli politikalarınızı taktirle izliyoruz."

"İkili ticaret hacmi yüzde 30 arttı"

"İkili ticaret hacmimiz 2017'de yüzde 30'un üzerinde bir artış gösterdi. Ancak sizin de ifade ettiğiniz gibi bu ticaret hacmi bir milyar dolara yakın gerçekleşen ticaret hacmi ülkelerimizin gerçek potansiyelini yansıtmaktan uzaktır. Dolayısıyla bunu arttıracak tedbirleri karşılıklı atacağımız adımlarla pekala başarabiliriz. Bunu yaparken ticaret dengesini gözetmeyi ve kazan-kazan esasına göre gerçekleştirmeyi de önemsiyoruz."

"İş adamlarını ve yatırımcıları birlikte dinleyeceğiz"

"Belarus firmaları ve Türk firmaları Belarus'ta yatırım yapma konusunda önemli bir tecrübe kazandılar. Bu tecrübelerinin gelecek yıllarda da devam etmesini önemsiyoruz. İki ülke arasında potansiyelin daha fazla geliştirilmesi için lojistik ve kombine taşımacılık imkanlarının da arttırılmasına ihtiyaç var. Belarus ile birçok alanda beraber yapacağımız işler mevcuttur. Yarın Türkiye Belarus İş Forumu'na birlikte katılacağız. İş adamlarını ve yatırımcıları birlikte dinleyeceğiz. Onların karşılıklı olarak daha fazla birlikte çalışmaları için ne gibi ihtiyaçları varsa bunları birinci ağızdan dinlemiş olacağız ve gereken tedbirleri almak için adımlar atacağız."

Kültürel faaliyetler

"Kültürel faaliyetleri de ihmal etmiyoruz. Bu bağlamda Belarus Tatar cemaatinin ziyaretinde bulunduk. Müftü ile görüştük. Çok güzel tamamlanmış bir cami ile külliyeyi görme fırsatımız oldu. Bu tesisin tamamlanmasında da payımız olduğundan dolayı da çok mutlu olduk. Bu bağlamda yine bu gün buz hokeyi konusunda her iki ülkenin takımları bir dostluk karşılaşması yapacak. Bunun da kültürrel ve spor faaliyetleri açısında önemli bir sembolik faaliyet olduğunu ifade etmek isterim. Belarus milli kütüphanesinde İstanbul konulu bir fotoğraf sergisi de açılmış olacak. Bu açılış vesilesiyle milli kütüphaneye bin 500 kitaplık bir hediyemiz de oldu. Belarus'un bağımsızlığının 25. yılında iki ülke arasındaki karşılıklı kültürel faaliyetlerden sonra bu türden faaliyetleri devam ettirmenin iki ülke dostluğuna büyük katkı sağlayacağına inanıyorum."

Kaynak: TRT Haber