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Buradasınız : » » Başbakan Yıldırım ile Bahçeli'den ortak 'Afrin operasyonu' açıklaması

Başbakan Yıldırım ile Bahçeli'den ortak 'Afrin operasyonu' açıklaması

Başbakan Yıldırım, "Hedeflerin neredeyse tamamına yakını tahrip edilmiştir. Yarın itibarıyla gelişmelere göre kara unsurlarımız da gerekli faaliyetleri icra edecektir." dedi.

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Başbakan Yıldırım ile Bahçeliden ortak Afrin operasyonu açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Çankaya Köşkü'nde basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Yıldırım, görüşmenin ardından Zeytin Dalı Harekatına ilişkin, "İlk aşaması TSK hava unsurlarıyla gerçekleştirilmiş, hedeflerin neredeyse tamamına yakını tahrip edilmiştir. Yarın itibarıyla gelişmelere göre kara unsurlarımız da gerekli faaliyetleri icra edecektir." açıklamasında bulundu.

 

 

 

 

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Başbakan Yıldırım, "Bu harekat Türkiye'nin meşruiyetini uluslararası hukuktan, Birleşmiş Milletler kararlarından aldığı bir harekattır. Harekatın adı Zeytin Dalı Harekatıdır. Barış, huzur, esenlik getirmeyi hedefleyen bir harekattır." dedi.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin hedefi asla ve asla Suriye'nin toprak bütünlüğüne halel getirmek değildir." diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Yapılan iş; güney sınırımızdan, Suriye'nin kuzeybatısından son üç yıl içerisinde ülkemize ve Fırat Kalkanı sahasına yapılan tacizler ve buradaki kayıplar, ayrıca sınır illerimizde yaşayan sivillere yönelik atakları, terör faaliyetlerini ortadan kaldırmak, bunun yanı sıra da Afrin'de yaşayan Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimizi terör örgütlerinin baskısından, zulmünden kurtarmak bu harekatın önemli hedeflerinden bir tanesidir."

Yıldırım, "Son üç yıldan beri bölgede terör örgütünün adeta zulüm seviyesi o kadar artmıştır ki 350 bin insan bölgeden göç etmek zorunda kalmıştır ve ülkemize 350 bin Kürt kardeşimiz gelip canlarını kurtararak burada yerleşmiştir. Dolayısıyla terör örgütünün 'Afrin'de Kürtleri yok etmeye yönelik bir operasyon yapılıyor' gibi kara propagandalarının asla ve asla gerçekle alakası yoktur. Yapılan operasyon, Kürtleri de Arapları da masum insanları da bu eli kanlı, bölücü terör örgütünün zulmünden kurtarmaktır." dedi.

Yıldırım, "Allah Mehmetçiğin, askerlerimizin yar ve yardımcıları olsun. Allah güçlerini, kuvvetlerini artırsın. Orada bu faaliyetleri icra eden binlerce kahramanımız şunu bilmelidir ki 80 milyon milletin duası, desteği, onların arkasındadır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli: Çok önemli bir operasyon

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yaptığı açıklamada "Bu operasyon çok yönlü değerlendirildiği vakit çok önemli bir operasyondur. Adı dahi anlamlıdır, kapsamı dahi anlamlıdır. Bir yönüyle diplomasi, bir yönüyle Silahlı Kuvvetler, bir yönüyle de kamuoyunun oluşturulması konusunda iyi planlanmış bir operasyon olduğu dikkat çekmektedir."

 

 

Kaynak: AA

Etiketler: mhp, devlet bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti, Afrin Harekatı
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