  • 20 OCAK 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.81
    EURO 4.658
  • BIST 115147.06
    ALTIN 163.15
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Başbakan Yıldırım ile Bahçeli'den ortak 'Afrin' açıklaması

Başbakan Yıldırım ile Bahçeli'den ortak 'Afrin' açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Çankaya Köşkü'nde görüştü. Yıldırım ile Bahçeli görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Başbakan Yıldırım ile Bahçeliden ortak Afrin açıklaması

Çankaya Köşkü'nde saat 21.00'de başlayan görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Başbakan Yıldırımın konuşmasından satır başları şu şekilde: 

- Harekatın ilk aşaması Türk Silahlı Kuvvetleri hava unsurları ile gerçekleştirilmiş. Bellirlenen hedeflerin neredeyse tamamına yakını tahrib edilmiş ve hava unsurlarımız vazifelerini tamamlayarak üslerine dönmüştür. Topçu ateşiyle alanın yumuşatılması faaliyetleri halen devam etmektedir. Ayrıca yarın itibari ile geliişmelere göre kara unsurlarımız da gerekli faaliyetleri icra edecektir. Bu operasyonda Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetciğin yanısıra Özgür Suriye Ordusu'ndan da katılanlar var.

- Türkiye Cumhuriyeti'nin hedefi asla ve asla Suriye'nin toprak bütünlüğüne halel getirmek değildir. Yapılan iş güney sınırımızdan, Suriye'nin kuzey batısından Afrin'den son 3 yıl içerisinde ülkemize ve 'Fırat Kalkanı' sahasına yapılan tacizler ve buradaki kayıplar ayrıca sınır illerimizde yaşayan sivillere yönelik terör faaliyetlerini ortadan kaldırmak. Bunun yanı sıra Afrin'de yaşayan Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimizin terör örgütlerinin baskısından zulmünden kurtarmak bu harekatın önemli hedeflerinden bir tanesidir.

Ayrıntılar geliyor...

• Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır

• MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Allah ordumuzu muvaffak etsin

• Başbakan Yıldırım: Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: mhp, devlet bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti, Afrin Harekatı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER