Başbakan Yıldırım ile Bahçeli görüşmesi başladı

Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Lideri Devlet Bahçeli saat 12.00'da Çankaya Köşkü'nde biraraya geldi.

Görüşme, Anayasa halkoylaması sonrası izlenecek yol haritası açısından önem taşıyor.

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM'nin açılışının 97. yıl dönümünde muhalefete çağrıda bulunmuş ve "Uyum yasalarını çıkarmak için muhalefetle mümkün mertebe uzlaşmayı tercih ederiz. Uzlaşamadığımız bir durum olursa da yine yolumuza devam ederiz" demişti.

Başbakan ile MHP lideri arasındaki görüşmede, halkoylaması sonrası izlenecek yol haritasının ele alınması bekleniyor.