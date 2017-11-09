Başbakan Yıldırım ile ABD Başkan Yardımcısı Pence görüşmesi sona erdi

Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile bir araya geldi. Görüşme 1 saat 20 dakika sürdü.

Beyaz Saray Roosevelt Salonu'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme, TSİ 19.00'da başlamıştı.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ile Başbakan Yıldırım'ın Dışişleri Başdanışmanı Kerim Uras ve diğer yetkililer katıldı.

Yıldırım-Pence görüşmesi sırasında Beyaz Saray çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Başbakan Yıldırım'ın ziyareti dolayısıyla Beyaz Saray'ın önündeki Lafayette Park'ın tamamen kapatıldığı ve parka çıkan sokaklarda ilave güvenlik önlemleri alındığı görüldü. Olası protestolara karşı polisin aldığı güvenlik önlemleri dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mayıs ayındaki ABD ziyaretinde, Beyaz Saray önündeki alanda ve Lafayette Park'ta terör örgütü PKK yandaşları eylem yapmış ve ABD polisi eylemcilere geç müdahalede bulunmuştu.

Kaynak: AA