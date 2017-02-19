Başbakan Yıldırım, IKBY Başkanı Barzani ile görüşecek

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani ile görüşecek.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, askeri ve güvenlik alanında önemli uluslararası forumlardan biri sayılan 53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak ve bazı temaslarda bulunmak için Almanya'da bulunan Başbakan Yıldırım, bu kapsamında, IKBY Başkanı Barzani ile bir araya gelecek.

TSİ 13.30'da başlayacak görüşmede, terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması bekleniyor.